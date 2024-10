Exclusiva | El caché de la actuación de Bárbara Rey y el impactante comentario que le habría hecho a un policía de Hellín

"Echó a todos los compañeros de prensa que había en el teatro porque se pusieron a grabar", ha comentado el periodista. Bárbara Rey acudió rodeada de periodistas, pero no aceptó que los reporteros grabasen su actuación. Por otra parte, Álex ha explicado que el público se ha quedado muy descontento con su show .

La vedette solo habría cantado cinco minutos . "El público de Hellín dijo que fuera la última vez que Bárbara Rey fuera para actuar", ha señalado Álex Álvarez. La artista tampoco se quiso hacer fotos con sus fans más fieles y el periodista de 'TardeAR' ha desvelado sus palabras ante las insistencias de sus seguidores: "Me quiero ir ya"

Además, el programa ha podido saber en exclusiva lo que habría cobrado la artista : "El caché que cobró en total fueron 3.000 euros". Sin embargo, Álex Álvarez ha contado el episodio que protagonizó Bárbara Rey con un policía del municipio: "Ayer yo me encuentro con un policía local que es muy amigo mío y me dice que él estaba presente en el momento en el que llegó Bárbara Rey a Hellín, donde aparca su coche delante del hotel donde se aloja".

Álex Álvarez ha hablado sobre el desplante que le habría hecho la vedette al policía . "Es un sitio de zona azul y el policía ve que no pone el ticket y se lo dice. Ella le contesta textualmente: 'Yo soy Bárbara Rey, yo tengo que actuar", ha aclarado el periodista ante el asombro de todos en el plató.

"Yo siempre os he atendido de maravilla. A mí la gente me quiere mucho y me va a seguir queriendo por mucho que hagan y por mucho que digan", ha comentado Bárbara Rey delante de los periodistas. Sin embargo, la vedette ha señalado que sería millonaria por todo lo que se ha hablado de ella.