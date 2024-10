Javier Chicote se pronuncia al respeto en ‘TardeAR’: “Yo llevo más de 15 años yendo a televisión y nunca me había pasado esto. El barro no es mi terreno. (…) Ha sido un episodio bastante desagradable, quizás porque ese no es mi terreno. Yo no voy a entrar a ese tipo de provocaciones, yo publico información”, declara el periodista de investigación en ‘TardeAR’, sobre el incidente con Bárbara Rey.