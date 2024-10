La reacción de las 'divas de los 90' a las críticas recibidas en los audios de Bárbara Rey: "Es alucinante"

"Yo no he dicho que ella lo haya hecho todo bien. No lo sé y no soy nadie para juzgarlo. No tengo todos los datos y no me interesa. Estamos hablando del Jefe del Estado, por favor. Es alucinante", ha respondido Isabel Gemio con contundencia. Sin embargo, Normal Duval no ha querido pronunciarse al respecto: "Tengo aprecio a Bárbara y no voy a comentar nada. Es muy doloroso y sabe que yo le aprecio. Yo sustituí a Bárbara cuando se casó en el año 80", ha contado sobre la vedette.