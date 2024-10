Exclusiva | La versión de Bárbara Rey sobre su amistad con Adolfo Suárez: "Estuvo una vez en Moncloa y el expresidente le dio largas"

Posteriormente, y al cabo de los días, a Bárbara Rey le comunican por parte de la cadena que estos tres programas que estaban firmados no van a salir adelante. "Y Bárbara Rey considera que esto tiene algo que ver por su implicación con el partido", cuenta Leticia Requejo. Es en ese preciso momento cuando Bárbara Rey pide una audiencia personal con Adolfo Suárez: "Se encuentra una respuesta del presidente que no le termina de convencer, no le da ningún tipo de explicación y le da largas".