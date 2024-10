Ana Rosa recibe el Premio de las Artes y las Letras en Alcalá y se lo dedica al equipo de 'TardeAR': "Son los que me apoyan y sustentan"

"Decía Miguel de Cervantes en el Quijote: 'Por la libertad, así como por la honra, se puede y se debe aventurar la vida'. He echado la vista atrás y hemos hecho muchísimas cosas. Algunas veces bien, otras veces mal, pero sí que he intentado siempre tener un compromiso por los desfavorecidos de la sociedad . Yo creo que con honestidad y siempre buscando la verdad", contaba Ana Rosa desde el atril.

Después de que el acto se terminó, Ana Rosa y Judith Piquet hablaban con uno de los periodistas de 'TardeAR' sobre el premio. Ana Rosa ha querido dedicárselo a todo el equipo del programa: "Es súper emocionante este premio. Se me ha olvidado que se lo quería dedicar al equipo. Son los que te apoyan, te sustentan... ¿Si me siento allí qué hago si no estáis vosotros detrás?"