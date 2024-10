Casas, yates y hasta inversiones en energías renovables: la fortuna de Rafa Nadal tras sus años de trabajo en el tenis

Rafa Nadal ha anunciado este mensaje a través de las redes sociales y ha enviado unas bonitas palabras para todos los que le siguen con mucha emoción: "Me retiro del tenis profesional. Han sido dos años difíciles estos dos últimos en los que no he sido capaz de jugar sin limitaciones. Es una decisión difícil y que me ha llevado tiempo tomarla, pero en esta vida todo tiene un principio y un final y es el momento adecuado para poner punto y final a una carrera larga y mucho más exitosa de lo que jamás hubiese podido imaginar".