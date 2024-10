Sonia, sobre el accidente que le provocó la pérdida de movilidad en su mano: "Ha roto todos mis sueños"

Sonia, muy dolida, cuenta las consecuencias que le ha provocado el accidente: "Me he quedado dañada, no quiero decir que soy minusválida. Evidentemente, todos los planes de vida cambian, todos los proyectos... Adaptarte a lo que la gente ve... En ocasiones puede parecer normal, pero no lo es. Yo lo que sabía hacer. No me voy a quedar para atrás, evidentemente, pero si que estoy dolida. Ha roto todos mis sueños".