Luis Pliego desvela la herencia que deja Mayra Gómez Kemp a su familia: "Está escriturado al 70% a nombre de Mayra y al 30% de su difunto marido"

La hijastra le ha contado a Requejo una serie de datos que hasta ahora no conocíamos: su cuerpo continúa en el Anatómico Forense. Además, ha aclarado la causa de la muerte. Todo parece indicar que hubo una segunda caída. Sobre si va a haber tanatorio o no, Roxana señalaba para 'TardeAR' que a ella no le gustaban los velatorios y los funerales: "Pero algo mínimo... se hará, dos, tres horitas, como para que la gente pueda despedirse".