Lorena Morlote, sobre su malentendido con Ana Herminia: "Los clientes pueden decidir a qué peluquería van"

Sin embargo, Lorena seguía siendo una de las invitadas de la boda, ya que la peluquera no le había dado importancia al cambio. Lorena Morlote ha acudido a 'TardeAR' para aclarar la polémica con Ana Herminia después de haber asistido al enlace: "Tengo muchos amigos que no les he peinado para su boda y no pasa nada".