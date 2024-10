Isabel Pantoja ya vive en Madrid: así es la finca de lujo que comparte con su hermano Agustín

Isabel Pantoja ya vive en Madrid . El pasado sábado llegó a la capital junto a su hermano Agustín depsués de haber abandonado definitivamente Cantora y desde entonces no ha salido de su nueva casa . No tardará mucho en hacerlo, puesto que la tonadillera tiene gestiones pendientes que realizar y para las que llevan esperándola desde el pasado 2 de septiembre. Se conoce que son, al menos, dos citas muy importantes que ya habría cancelado con anterioridad.

'TardeAR' se ha desplazado hasta las afueras de su nueva finca. Pero, tal y como confirma Iván García, no han habido movimientos. El reportero ha hablado con algunos vecinos que han asegurado no haberla visto por el momento. Y es que no sería tarea fácil, ya que se trata de una de las fincas más exclusivas y privadas no solo de España, sino de Europa.