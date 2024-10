María, castigada por perder la virginidad a los 15 años: "Recuerdo la mirada de odio y asco de mi padre"

María cuenta al programa cómo se enteró su familia al perder la virginidad: "Se lo dije yo por unas circunstancias. Pasé una noche con mi novio y, cuando volví por la mañana, mis padres me preguntaron dónde había estado. Mi padre en seguida se lo olió y la primera pregunta que me hizo fue que si él me había tocado y si había perdido la virginidad. Yo asentí".