Una hija será desahuciada por su madre de la casa que había heredado: "Me cambio del piso por ella y ahora me echa"

"Yo me traslado a esta casa en el mes de enero de 2022. Ella en el mes de mayo me exige que le pague un alquiler por estar en mi propia casa. Le dije que no porque no veo que sea algo normal. Ella no quiere que no esté aquí. Me cambio del piso en el que estaba por petición de ella y ahora me echa a la calle", recapitula su versión.