El desolador testimonio de varios vecinos de Alcudia en 'TardeAR': "Hemos perdido todo, solo tenemos lo puesto"

Los vecinos están totalmente destruidos: casas destrozadas, garajes, coches apilados... El barro y los muebles ocupan las calles. El programa ha hablado con varios residentes de la localidad que han asegurado estar viviendo "uno de los peores días" de sus vidas. "Hemos perdido todo", han comenzado. "Mucho terror, mucho pánico, no me he acostado en toda la noche, ni tampoco he comido. Estamos quitando agua, limpiando... No me ha dado tiempo ni a lavarme la cara, porque no tenemos ni agua".