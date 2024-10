La alcaldesa de Valencia, María José Catalá, sobre las inundaciones provocadas por la DANA: "Es una tragedia terrible..."

En cambio, para aquellas personas que no puedan volver a su municipio, la alcaldesa cuenta que "seguirá trabajando con ellos y ayudándolos". Por último, María José Catalá detalla cómo se encuentra el problema: "La situación, en general, es una tragedia terrible. Sobrecogidos todos y trabajando de forma coordinada todos desde el primer momento. Yo no he dormido no sé cuántas horas. Creo que vale la pena porque estamos intentando poner en contacto muchas familias con personas que están desaparecidas, que por cortes de luz, por falta de batería en los móviles no se han puesto en contacto con sus familiares".