El demoledor mensaje de Carmen, que sufre cáncer con metástasis: "Que la gente de Valencia no tenga miedo a arriesgarse, tenemos que salir adelante"

Carmen tiene 73 años, está enferma pero no ha dudado en luchar con sus hijos por recuperar su casa y sus pertenencias tras el demoledor paso de la DANA por Valencia. Con mucha fuerza, nos contaba que su vivienda está en riesgo de derrumbe, que no han tenido ayuda de las autoridades, pero lanzaba un mensaje a todos los valencianos para que no se rindan, un testimonio que provocaba la emoción de todo.