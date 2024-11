El auténtico infierno que sufren los pueblos afectados por la DANA cuando cae la noche: estos son los objetos más robados

Los vecinos no han parado de trabajar desde que ocurrió todo: "Desde el miércoles por la tarde hasta hoy por la tarde sacando coches que se ha llevado la riada y afortunadamente no hemos encontrado ninguna persona en el interior". Y es que han perdido sus vidas completas: "Me ha cogido impotente completamente. Tengo 82 años y ya yo creo que no valgo para nada. Yo ya he pasado tres riadas".