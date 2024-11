Mario Vaquerizo recibe el alta tras quince días ingresado en el hospital por su caída: "Estoy vivo y eso es lo importante"

"No puedo moverme", le decía a nuestro reportero. "Tengo que llevar tres meses el collarín y en el tema de la vista voy mejorando pero muy poco a poco. Veo como un poquito borroso, no puedo leer libros, no puedo leer los mensajes de WhatsApp. Yo nunca había estado en un hospital 15 días seguidos y he estado bien. Creía que iba a ser más duro, pero las muestras de cariño son la mejor medicina", contaba actualizando su estado de salud.