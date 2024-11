La emoción de Juanita, cocinera de 87 años, al recibir la sorpresa de los voluntarios a los que alimenta: "Sois un amor"

En medio de la catástrofe ocasionada por la DANA , hay algo que no tiene límites y es la bondad del ser humano. 'TardeAR' ha compartido un rato con una de esas personas que te hacen creer precisamente en la generosidad. Su nombre es Juanita . Es vecina de Algemesí y tiene 87 años.

Este viernes ha preparado macarrones con atún y tomate frito. Su hijo le trae los ingredientes que necesita y ella se pone en marcha en los fogones hasta que llega la hora de comer. Sale a la ventana y ahí comienza el reparto: "Tranquilos, que hay para todos", les dice, mientras todos ellos coinciden en que "Juanita es un amor" . "Mírala, esa chiquita me tiene loca, hay que ver cómo trabaja, madre mía", dice Juanita al ver llegar a una de las voluntarias.

"Ayer nos hizo unos macarrones boloñesa... No me los había comido más a gusto en mi vida. Esto es nuestra salvación, prácticamente", insisten los voluntarios.

Ha sido durante la conexión en directo cuando nuestro reportero le ha anunciado a Juanita algo que no esperaba: había una sorpresa para ella. Todos los voluntarios a los que ha alimentado durante los últimos días se han reunido especialmente para darle un aplauso y agradecerle su labor.

Al verles aparecer a todos, Juanita no ha podido evitar emocionarse: "No cambiéis nunca. Sed siempre así de amables y de solidarios, sedlo toda la vida. No cambiéis nunca, sois un amor".