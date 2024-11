La desesperación de Carmen, una anciana de 91 años cuyo nieto le ha okupado su casa tras la DANA y no tiene dónde vivir

"La otra casa la tiene okupada su nieto. No aporta nada y sabe que, ahora mismo, tiene su casa destruida. No tiene casa mi abuela ", comienza explicando la situación Ana, la bisnieta de Carmen. Vanesa, la nieta de la abuela, asegura que su hermano lleva "unos tres años" okupando el hogar de Carmen.

Vanesa, aunque no quiera hablar sobre su hermano, explica que la familia que tiene está "desestructurada". "Venimos de padres toxicómanos y la vida se nos ha hecho muy difícil . Mis hermanos pasaron por unos problemas bastante grandes que estuvieron en un colegio. Yo tuve la suerte de irme con mis tíos, pero ellos tuvieron esa mala suerte. Los niños, cuando pasan por cosas que no tienen que pasar...", detalla la nieta de Carmen.

La nieta de Carmen también explica, muy emocionada, todas las perdidas que ha tenido la casa por culpa de la DANA: "Los muebles me los fui comprando poco a poco y no me queda nada. Ni ropa. Todo me lo han dado amigos y familia. Bueno, mi sobrina, amigos de mi sobrina y mi hija".