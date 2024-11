Bertín Osborne, sobre su negativa de hacerse las pruebas de paternidad: "Yo ya he dicho que el niño es mío"

"El día de mañana ese niño, independientemente de que yo le vea o le trate o no le trate, va a ir al colegio, por la calle... y los niños sabes cómo son. Dirán que no se fiaban de su madre y que tuvieron que hacer la prueba", explicaba Bertín Osborne.

Con este argumento, el cantante defendía que no había que hacer una prueba de paternidad al haber reconocido finalmente al hijo de Gabriela: "Yo no quiero que el niño pase por eso el día de mañana. Eso pasará porque esto al final es un circo. El objetivo de una prueba de paternidad es saber si el niño es tuyo o no, yo ya he dicho que es mío. ¿Qué sentido tiene acudir a un juzgado cuando yo ya lo he reconocido?", ha declarado.