Polémico libro escolar con escenas explícitas: "La profesora tenía a mi niño en una 'jaula'"

Y es que al parecer, la madre recibió un correo de la profesora de dos libros que había que comprar: "Uno me llamó la atención por su formato. Cuando comenzó a leerlo mi niño, un día me dice 'Mamá, tras leer el libro hemos estado hablando de las cosas que se meten por ahí abajo'. Había comentarios machistas, juguetes sexuales, prostitución, orgías... aunque a esto último no llegaron a ese capítulo. También escenas de abuso".