Elisa Mouliaá habló con varias posibles víctimas de Íñigo Errejón: "Con dos de ellas llegó a más. Humillaciones, vejaciones..."

Ana Rosa, en cuanto escucha todo lo que ha contado Elisa Mouliaá sobre las demás supuestas víctimas de Errejón, pregunta a la actriz por qué cree ella que no han dado el paso para demandar. "Es una cuestión compleja. Dar el paso es muy difícil porque hay un peso económico que no pueden sostener la mayoría, un abogado de oficio y la vergüenza de no saber si tu nombre va a salir o no dado el poder mediático", detalla para 'TardeAR'.