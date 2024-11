Ante estas primeras revelaciones, Ana Rosa Quintana mostró su firme apoyo hacia Isa Pantoja. "La tristeza le debería dar por no haber ayudado a su hija en su momento, que le ha creado un trauma de por vida. No por la verdad que cuenta su hija, sino lo que ocurrió en ese momento (...) Lo único que tiene que hacer Isabel Pantoja es llamar a su hija y pedirle perdón", sentenciaba. Sin embargo, Leticia Requejo aseguraba que "esa posibilidad ahora no existe".