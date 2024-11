Exclusiva | La decisión más 'extrema' de Bárbara Rey: "Está muy deprimida y ha decidido atajarlo en un quirófano"

Ana Rosa dejaba claro que no se trata de estar triste o no, sino de un problema de reconocimiento: "Si se mira en el espejo y no se reconoce...". Pliego destacaba que "la estética es salud": "Si ella lleva una mala racha porque han salido a la luz todas las grabaciones e historias con su hijo y demás, me parece fantástico que lo haga".