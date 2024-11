Miguel Ángel Nicolás revela más datos acerca del estado de salud de Belén Rodríguez: "Ahora mismo está sin voz"

Tras la conexión en directo de Jorge Borrajo, el colaborador de 'TardeAR', Miguel Ángel Nicolás, revela que ha escrito un mensaje a Belén Rodríguez para saber cómo se encontraba: "Hemos estado en contacto todo el día. Me he despertado, he mandado un mensaje a primera hora. La he notado muy bien, muy tranquila".