‘El diario de Jorge’ se ha propuesto un objetivo: que la gente no se sienta sola. “Una cosa es estar solo por gusto, pero que se siente solo, no” , comentaba Jorge Javier antes de dar paso a la invitada.

‘El diario de Jorge’ recibía en directo a Charo, una mujer de 70 años que no ha tenido suerte en el amor, pero que no está dispuesta a tirar la toalla.

“Cuando la he visto por la televisión me ha faltado tiempo para llamarte. Me ha parecido una persona súper simpática y muy guapa”, decía Juan antes de responder a todas las preguntas de Charo en ‘El diario de Jorge’.