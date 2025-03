María del Mar quiere pedirle al padre de su hija que vaya a conocerla a Barcelona y haga por tener más comunicación con ella

La versión de Jonathan es muy diferente a la que cuenta María del Mar en 'El diario de Jorge': "Siempre he querido tener relación con mi hija"

El invitado de 'El diario de Jorge' que llegó a dudar de su sexualidad cuando convivió una semana con su amiga: "Fue bonito y raro"

La hija de María del Mar no ha conocido nunca a su padre. Han pasado, nada más y nada menos, que 14 años desde que nació y, según su madre, él no ha tenido la iniciativa de volar desde Tenerife hasta Barcelona para verla porque "a él no le pilla bien".

María se ha cansado de que su hija no pare de preguntarle por él y por su familia paterna y que no sepa qué decirle, así que decide venir a 'El diario de Jorge' a reclamarle a Jonathan el cariño que merece su hija por parte de un padre. Pero cuando Jorge Javier Vázquez le dice que él ha estado escuchando todos sus reclamos se queda 'ojiplática', aún sin saber que la reacción suya no será para nada lo que ella espera.

La inesperada reacción del padre

Jonathan entra al plató de 'El diario de Jorge' después de haber estado escuchando desde otra sala las reclamaciones de María del Mar y lo hace con una risa un tanto irónica. Ella parece no darse cuenta pues está ensimismada en la imagen que tiene antes sus ojos. "Tiene la cara de mi hija, qué fuerte", asegura.

Al sentarse, ella le explica cuál es la razón por la que le ha traído hasta aquí: "No te guardo ningún tipo de rencor por tu pasotismo en estos años atrás y me gustaría que tuvieras más relación con tu hija, más comunicación conmigo y tener una nueva amistad". La sonrisa continúa en el rostro de Jonathan pero nadie del público entiende por qué hasta que responde a sus acusaciones: "¿Y tú piensas que la culpa es mía o qué? La culpa no ha sido mía".

Haciendo caso omiso a su pregunta, María del Mar responde dejando entender que no tiene excusa: "Viajes hay para ir a Barcelona, no estás en China, ni en Tailandia... Estás en Tenerife". Sin embargo, Jonathan cuenta que él ha tenido intención pues ha pagado billetes para ir a ver a su hija hace dos años, pero ella asegura que nunca los ha recibido: "A mi no me ha llegado nada Jhonny".

De repente, los fantasmas de un pasado no olvidado aparecen en la conversación pues el padre de su hija le culpa de haberse ido de Las Palmas. "Te fuiste con Diana, me dejaste sola con la niña. ¿Qué hago?, me voy a donde estaba toda mi gente, con mi madre y mi familia".