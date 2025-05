Miguel Salazar Madrid, 14 MAY 2025 - 19:53h.

Mónica Hoyos ha reaccionado en directo a la acusación de un vecino de su comunidad, que plantea tomar acciones legales contra ella por un presunto impago de 6.000 euros para el mantenimiento del edificio. "Vuestra colaboradora, Mónica Hoyos, tiene un piso alquilado a un chico y lleva muchísimo tiempo sin pagar la comunidad, tiene una deuda que acumula cerca de 6.000 euros", comparte en anónimo a 'Tardear'.

La tertuliana, al escuchar que era ella la acusada, ha advertido al resto de sus compañeros. "Me voy a enfadar ya...", decía. Sus compañeros de rellano, según explica uno, no pueden más con la situación y por eso han decidido lanzar la acusación. Cabe señalar que Hoyos no vive en este piso, sino que lo tiene alquilado aunque denuncia que tuvo "okupas" durante dos años y medio. "Hasta donde sabemos, el chaval paga religiosamente su renta a la propietaria y ha llegado a tan nivel la situación, que hay obras pendientes en el edificio que no se pueden realizar por culpa de esta deuda", dice el vecino.

El vecino denuncia que su impago "perjudica" al resto del edificio

Además, el mismo explica que sus deudas no son nada nuevo. "Es que siempre tiene deudas. Ella lleva más de un año sin pagar y claro, estoy viendo que está cobrando la renta del piso, está trabajando en la tele, no sé si tendrá más pisos... no entiendo por qué es tan morosa y nos está perjudicando tanto al edificio", agrega. La comunidad de vecinos está plenando tomar acciones legales para solucionar la situación.

Mónica Hoyos ha podido escuchar en directo esa conversación con el vecino que le acusa del impago de 6.000 euros. "Si yo tengo un problema me tendréis que traer todos los días para poder pagar esta deuda porque sino no me va a llegar el dinero para pagar", ha asegurado irónicamente.

Mónica Hoyos denuncia que tuvo okupas en su piso durante 2 años y medio

Además, ha querido hacer hincapié en el impago que ella sufrió por parte de sus arrendadores. "Jamás dejaría de pagar porque lo han hecho conmigo y ninguna ley me ha defendido. Al contrario, me he tenido que comer la comunidad, la luz y el agua porque en este país los dueños de los pisos somos los que pagamos", afirma.

Por último, la colaboradora -que escuchó en otro programa a Carlos Lozano hablar de su relación actual con ella-, ha querido invitar al vecino que la acusa a 'Tardear'. "Si debo algo por favor ven. Te invito a que lo compartas conmigo si debo algo", ha lanzado.