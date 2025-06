El invitado de ‘El diario de Jorge’ descubrió que era gay y durante un tiempo llevo una doble vida, algo que no termina de superar

El emotivo reencuentro de un padre con su hija 15 años después: “Estoy temblando”

Compartir







Miguel Ángel está actualmente casado con un hombre, pero antes estuvo casado con una mujer y tiene dos hijos. El invitado de ‘El diario de Jorge’ descubrió que era gay y durante un tiempo llevo una doble vida, algo que no termina de superar y por eso quiere mandarles un mensaje muy importante a sus hijos.

Jorge Javier entrevistaba en un primer momento a Miguel Ángel (hijo) y a Alba, que no sabían muy bien quién los había llevado al programa y para qué. No sabían que su padre necesitaba hablar con ellos sobre la doble vida que llevó mientras estaba casado con su madre. Pronto descubrieron que era su padre el que estaba detrás de todo al ver una foto de él el día de su boda con Damián.

Poco después, Jorge Javier entrevistaba a Miguel Ángel que contaba su historia bajo la atenta mirada de sus hijos que esperaban en la salita VIP del programa. En todo caso, el invitado asegura que sus hijos siempre habían aceptado su homosexualidad.

El reencuentro de Miguel Ángel con sus hijos

Finalmente, padre e hijos se reencontraban en plató bajo una tremenda emoción. “Quiero daros las gracias y al mismo tiempo pediros perdón por si alguna vez fallado como padre ¿Y si ha sido así? Por supuesto lo he hecho inconscientemente y daros las gracias, porque desde el primer momento me he sintió apoyado por vosotros. Os quiero con locura, sois el motor de mi vida y me siento muy orgulloso de vosotros”, decía Miguel Ángel sin que ninguno de ellos pudiese contener las lágrimas.