Jesús se queda en shock al recibir la carta de despido de su jefa y tienen un cara a cara en el plató de 'El diario de Jorge'

Al llegar a 'El diario de Jorge', el presentador hace entrega de una carta al invitado. Sin embargo, Jesús no se espera para nada qué noticia traerá este inesperado mensaje: "Por medio de la presente carta, nos dirigimos a usted para comunicarle que a partir de hoy la empresa prescinde de su servicio. El despido está motivado por generar conflictos y discusiones con sus compañeros y molestar a los clientes en el desarrollo de su trabajo. Por favor, rogamos que abandone cuanto antes su puesto. No obstante, le damos las gracias por los servicios prestados. Paula".

El invitado no puede disimular su sorpresa: "¿Qué dice esta? No me lo puedo creer". Ante su incredulidad, relee los motivos por los que supuestamente acaba de ser despedido. "Qué sinvergüenza, tío, esto no se dice", recrimina Jesús.

La carta está escrita por su encargada, con quien mantiene supuestamente una estrecha relación aunque, confiesa, "han habido charlitas". Sin embargo, no entiende por qué le ha traído hasta el programa para decírselo. Por eso, Paula entra en plató para explicárselo.

El cara a cara de Paula y su empleado

Su jefa entra en el plató de 'El diario de Jorge' para recordarle que, en varias ocasiones, sus compañeros le han trasladado quejas sobre él. Además, está cansada de sentir que no le hace caso en nada de lo que le dice porque, al terminar su conversación, todo sigue igual: "Cuando me voy estás por detrás de risas y fiestas, como si no te hubiera dicho nada".

"Allí hay gente peor que yo, tía, porque yo actúo como yo soy delante tuyo y detrás tuya. Ahora, cuando tú no estás allí, se comportan de una manera y cuando tú estás se comportan de otra, esos sí que es de falsos", asegura Jesús.

Sin embargo, a la encargada solo le llegan quejas sobre él. Es más, hubo una vez que ella misma presenció cómo sobreactuó en un enfrentamiento con uno de sus compañeros: "Yo he estado presente cuando te han tocado el hombro y tú tirarte al suelo diciendo 'Mira, me has empujado delante de la cámara, voy a coger la baja para que los jefes lo vean'".

"Me está dando coraje, colega, me quedo hasta horas extra con mis compañeros cuando conmigo no lo hacen", apunta el invitado. "Yo tengo un corazón muy grande y digo las cosas como son. Pero claro, cuando Jesús es gracioso, quiero hacer gracia", confiesa. Paula solo tenía la intención de darle un ultimátum con esta carta para que cambie el chip, ¿lo habrá conseguido?