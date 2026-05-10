Fiesta 10 MAY 2026 - 19:00h.

Compartir







Isa Pantoja ha concedido una reveladora entrevista este fin de semana al programa '¡De viernes!'. La hija de Isabel Pantoja reveló que su madre la había escrito al fin tras seis años de silencio y distanciamiento, algo que fue recibido con gran sorpresa y entusiasmo no solo por parte de los colaboradores del programa presentado por Beatriz Archidona y Santi Acosta, sino también por parte de los espectadores. Los colaboradores de 'Fiesta' analizan al detalle esta sorprendente entrevista cuando Emma García llama al orden a Saúl Ortiz por la manera en la que se dirige a la hija de la tonadillera.

Desde que Isa Pantoja se distanció de su familia y comenzó a destapar los oscuros episodios y desplantes que ha vivido por culpa de su familia, se ha ganado el cariño y el respecto de gran parte de la audiencia. Pero la joven no cuenta con el aprecio de todo el mundo, pues aún sigue teniendo hater y detractores. Entre ellos se encuentra Saúl Ortiz, quien, desde este sábado, ha decidido rebautizar a Isa Pi para llamarla Isa Pinocho. Para el periodista, Isa Pantoja miente continuamente con sus testimonios y por eso no duda en cargar contra ella llamándola de esta manera tan despectiva.

Emma García defiende a Isa Pantoja y llama la atención a Saúl Ortiz

Desde este sábado, a raíz de esta última entrevista en plató, Saúl Ortiz llama continuamente Isa Pinocho a la hija de Isabel Pantoja. Este domingo, después de haber escuchado en reiteradas ocasiones la manera con la que el colaborador ha rebautizado a la hija de la tonadillera, Emma García le ha pedido al colaborador que dejase de llamar así a Isa y le ha llamado la atención: "Saúl, escucha una cosa. Piensa lo que quieras de las intenciones, pero no le digas eso, dile Isa Pi".

"Te lo digo de verdad porque me parece innecesario", insiste la presentadora de 'Fiesta'. Pero Saúl no parece querer cesar en su intento de llamarla así, pues se defiende alegando que para él, Isa miente y por eso quiere dejarlo claro haciendo alusión al famoso personaje de Disney al que le crece la nariz cuando no dice la verdad. Por su parte, Paloma Barrientos también se muestra crítica con su compañero y, cuando este dice que Isa Pantoja miente, ella se pronuncia considerando que Isa habla de su vida (y que, por lo tanto, no miente porque lo que hace es contar sus vivencias familiares).