La tensión entre María y Rodolfo está en aumento por la vivienda que dejó su madre en herencia: una situación que su prima no piensa permitir

Maria Félix está realmente preocupada por la relación de sus primos. Una tragedia familiar llegó a su casa, arrebatándoles a su madre y dejando un hueco en su corazón imposible de llenar y una casa en herencia sin imaginarse que esto llegaría a provocar tensión entre ellos. Ambos necesitan la vivienda pero ha sido María quien se la ha quedado mientras que Rafa se encuentra de alquiler.

Aunque los hermanos han negociado sobre el tema, su prima siente que esto es un "polvorín" que puede explotar en cualquier momento. Por eso, el resto de su familia está remando a favor para que no ocurra haciéndoles ver que nunca se debe discutir por una vivienda ya que "si su madre viviera y viese esta situación, se volvería a morir". Esta es la razón por la que ha traído a los dos a 'El diario de Jorge': ¿Cómo les habrá sentado?

Desconcierto entre los hermanos: "No es tan grave"

Primero entra María, quien confiesa haberse quedado "muerta" ya que no se esperaba para nada esta invitación. "No me ha molestado pero, tampoco creo que la cosa sea tan grave", señala. Eso sí, aunque no lo vea de la misma forma que su prima, quiere dejar claro que no le reprocha nada: "Se lo agradezco".

Y es que, según informa la invitada, ella y su hermano llegaron a la conclusión de que María le iba a pagar la mitad de su vivienda porque ambos la necesitan. Aunque sí que está de acuerdo en que este tema se puede convertir en un polvorín: "Si no lo hablamos, sí".

Después entra Rafa, a quien también le ha pillado por sorpresa esta visita. "Jamás me voy a pelear por una vivienda y menos con mi hermana", asegura el invitado. Eso sí, opina que hay que hablar las cosas y llegar de una vez por todas a una conclusión ya que ha llegado a pensar que María se está aprovechando de una cosa que era de sus padres.

El problema está, según señala, en que nunca han llegado a poner fecha para hacer el pago porque Rafa no quería presionarla y esperaba que saliese de ella. Sin embargo, ella nunca ha dicho nada porque no lleva mucho tiempo en la vivienda y, económicamente, no está "para tirar cohetes": "A lo mejor he cometido el error de dejarme llevar".

Eso sí, su prima les pide que, por favor, actúen como ellos quieran y no se dejen influenciar por las opiniones de sus respectivas parejas. Sin embargo, ellos no creen que se hayan dejado llevar e, incluso, Rafa asegura que su novia solo quiere que se solucione todo.