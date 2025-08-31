Informativos Telecinco | Edición noche fin de semana, en vídeo (31-08-2025)

Arranca el curso político en las próximas horas

Alemania busca a Marla-Svenja Liebich, un neonazi condenado por proclamas homófobas fugado de la cárcel tras cambiar de género

Finaliza el mes de agosto y arranca el curso político. Este verano al que le quedan horas ha impedido una mínima tregua política, y no hay un solo indicador de que se vayan a apaciguar los ánimos. Alberto Núñez Feijóo, en el comienzo del curso político popular, ha asegurado que el próximo cuatrimestre será decisivo para el devenir de la legislatura y ha anunciado que rechazará el pacto contra la emergencia climática que Pedro Sánchez va a presentar mañana.

Las autoridades alemanas han emitido una orden de búsqueda contra Marla-Svenja Liebich, anteriormente conocida como Sven Liebich, un neonazi condenado por incitación al odio y proclamas homófobas. Pese a que debía ingresar en prisión, el condenado aprovechó los plazos administrativos derivados de la Ley de Autodeterminación de Género para evitar su entrada en un centro penitenciario.