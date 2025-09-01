Informativos Telecinco | Edición El Matinal, en vídeo (01-09-2025)

Terremoto en Afganistán: 600 muertos y miles de heridos

Finalizan las vacaciones para miles de personas, que vuelven a sus trabajos

Un terremoto en Afganistán deja cientos de víctimas mortales. La tierra ha temblado con una magnitud de 6 y ha provocado el derrumbe de numerosos edificios en la frontera con Pakistán. Hay ya al menos 600 muertos y miles de heridos. Tratan de rescatar a supervivientes entre los escombros.

Hoy a muchos se les han acabado ya las vacaciones y toca volver al trabajo. Atrás queda la playa, los viajes y abrir los ojos sin el molesto sonido del despertador. Comienza para muchos el tan temido síndrome posvacacional, un periodo de adaptación mientras olvidamos el descanso y nos hacemos de nuevo con el día a día.