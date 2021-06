A Isabel Pantoja le siente mal que Mila Balsera no haya elegido una de sus canciones, después de declararse como su mayor fan

Mila Balsera ha declarado ser una gran admiradora de Isabel Pantoja , desde muy pequeña colecciona todos sus discos y hasta sus casetes. Y ha venido a ‘Top star’ no solo para ganar el programa sino también porque quiere cumplir uno de sus mayores sueños: cantar delante de su ídolo .

Con mucha fuerza, Mila se ha subido al escenario y ha sorprendido a todos con su interpretación de ‘Señora’, de Rocío Jurado. Sí, ha decidido cantar un tema de la Jurado y no de Pantoja. A la mentora le ha encantado escucharla, “no te has parecido nada a ella, es lo que más me ha gustado”, ha valorado, y ha añadido, “tienes muchísima fuerza”.