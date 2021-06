Alaba comete un penalti pitado por el VAR y Memphis Depay se encarga de anotar desde los once metros (1-0)

En los primeros minutos de la primera parte, cambio todo el partido con un rechace en el área austriaca, Dumfries llega antes que Alaba y este último le hace un penalti que el árbitro no vio. El VAR tuvo que intervenir y después de la revisión del monitor para pitar la pena máxima y amonestar al jugador del Real Madrid. Memphis Depay lanzó el penalti y no falló desde los once metros a pesar de que Bachmann le adivino el lado del disparo.