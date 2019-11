España jugará la Eurocopa 2020 que veremos íntegramente en Mediaset: "Cumplimos el objetivo"

Rodrigo , que fue el autor del gol, dijo tras el partido: "Estamos contentos por la clasificación . Creo que merecimos más de lo que nos llevamos aquí, pero lo importante es que cumplimos el objetivo" . "En la jugada anterior Bernat metió un centro, lo leí mal y me quedé atrás, pero en la siguiente hice la contrario y tuve la suerte de que el balón cayó ahí" , afirmó cuando le preguntaron por el gol.

Rodrigo, que no fue titular por molestias físicas, reconoció que lleva "un tiempo arrastrando". "Llevo toda la semana haciendo aparte los entrenamientos. El otro día jugué con dolor. Por último, aseguró que el balance es positivo tras la mini gira nórdica. "Está claro que si no ganamos todos lo partidos, las personas van a decir que no estamos al nivel. Lo importante es que nos hemos clasificado y a partir de aquí tenemos tiempo para mejorar y seguir creciendo", finalizó.