Previa Alemania - Hungría: los alemanes se la juegan con el rival más asequible

Alemania se clasificaría con un empate, pero quiere ganar

Hungría, contra pronóstico, sigue viva en el grupo de la muerte

Cuando se planteó este grupo que engloba a Francia, Alemania y Portugal, todo el mundo pensaba que Hungría quedaría eliminada de las apuestas a las primeras de cambio. Pero la selección de Marco Rossi tenía algo que decir ante esto y su empate con Francia 1-1 en Budapest ha dejado claro que no había que subestimarla. El valioso punto que han conseguido hace que siga viva esta última jornada, aunque sólo le vale la victoria en Munich ante los alemanes para meterse en octavos. Será difícil, pero no hay nada imposible.



Posible once titular: Gulácsi; Botka, Orbán, At. Szalai; Négo, Kleinheisler, Ádám Nagy, Schafer, Fiola; Ád. Szalai, Sallai.