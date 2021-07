España sufrió para pasar a las semifinales, pero lo consiguió con las paradas de Unai Simón y con el acierto de Oyarzabal desde los once metros. Busquets comenzó fallando y Suiza acertando, pero en el segundo penalti no tendrían tanta suerte y aquí Kiko Narváez jugó un papel importante. Antes de que Schär lanzara el comentarista le alabó intencionadamente para acogerse a ese 'mal del comentarista' que a veces es efectivo y esta vez lo fue. "Este la pega de categoría", pero afortunadamente el guardameta español le adivinó las intenciones y no marcó gol.