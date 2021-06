La buena noticia es que toda la delegación se inoculará y no hay nadie que se haya negado a recibir su vacuna. Se les administrará la dosis en la sala antidoping donde habitualmente le realizan los test. Hasta aquí se desplazarán una doctora, dos enfermeras y un administrativo. A esto hay que sumarle que una unidad de la UVI móvil del ejército también estará presente.

Después del positivo de Sergio Busquets y el susto de Diego Llorente, la RFEF se puso a mover con urgencia la vacuna para la Selección, aunque algunos apuntan a que esto llega tarde como dijo Luis Enrique en rueda de prensa ya que los posibles efectos secundarios podría afectar a algún jugador. "Es una cosa que barajamos. De llegar a un acuerdo, me gustaría que fuera lo antes posible. Me fastidiaría no poder contar con alguno por una situación así", admitió.