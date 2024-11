Unas palabras que la protagonista de ‘Un amor para Lucía’ ha recibido con una sonrisa: “No es amiga íntima mía, pero es verdad que me conoce . Nos llevamos muy bien y un poco ella sí me lo notó, porque somos parecidas en ese sentido”, apuntaba.

Para justificar el comportamiento que está teniendo con los chicos en el espacio de Mitele PLUS, Lucía Sánchez declaraba: “Es como que me gusta uno y ya… Es verdad que me tengo que abrir más a conocerlos a todos y no centrarme en uno solo”.