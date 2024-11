“Lo dejé porque no sentía ansiedad por él, se llamaba Manu (..) Cuando lo vi, me encantó, todo iba genial, pero como vi que no me faltaba la respiración, pensé que no era amor y ahora me acuerdo de él”, le contó Lucía a Cristina Porta. Ahora, ha tenido la posibilidad de volver a testar sus sentimientos estando frente a frente con él.