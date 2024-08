La reprimenda de Sebnem: toma una decisión que marca un antes y un después en su relación con Onur

Primero de todo, se dirigía a su hija y le recordaba esa escuela de arte en Praga a la que nunca pudo ir. Pues bien, ahora sí podrá. "¿Cuánto dura el curso de Praga?", preguntaba Onur, medio enfadado y sospechando algo. "Tranquilo, yo ya me he encargado. Alojamiento, permisos escolares... ¡nos vamos todos!", apuntaba Sebnem. Pero algo le descolocaba a Onur, quien no podía ir "por trabajo".