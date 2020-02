Álex Bueno ya se rompió con Fiama en 'MyH' al hablar de su infancia: "Me quedé solo"

‘La isla de las tentaciones’ no es el primer programa de Mediaset en el que vemos a Álex Bueno abrirse en canal y deshacerse en lágrimas al hablar de sus sentimientos. Hace dos años, cuando era tronista en 'MyHyV', aprovechó una cita para sincerarse con Fiama y se rompió al hablar de su dura infancia.

Lo hizo mientras le enseñaba un álbum de fotos de cuando era pequeño. En ese momento de confianza y complicidad, a Álex se le empezaron a caer las lágrimas por las mejillas y no pudo esconder que había algo dentro de él que necesitaba salir al exterior. Fue entonces cuando el tronista le confesó a Fiama que había tenido “una infancia diferente” y que “siempre” se había notado “fuera de lugar, como que no encajaba”.

A Álex se le removieron cosas del pasado con su álbum familiar, contó que había sufrido tanto de pequeño que se metió en “una cárcel interna” y se convirtió en una persona supertóxica: “Me quedé solo, no tenía nadie”, confesó. “Lo único que hacía era destruirme y destruir lo que había a mi alrededor”, añadió entre lágrimas. Había sufrido mucho, sí, pero su madre siempre había estado a su lado: “A ella le debo todo”, dijo.

Fiama estaba también muy emocionada y no paraba de dar abrazos y besos a su tronista. Estaba muy agradecida de que Álex Bueno se hubiera abierto así con ella y no dudó en agradecérselo con un tierno beso de película. Él no quiso que su favorita se quedara con mal cuerpo tras su arrebato de sinceridad y por eso quiso regalarle una foto suya de adolescente con un mensaje de lo más romántico.