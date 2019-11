Hugo Castejón y Adara no son los únicos: 5 amistades que se deterioraron en 'GH VIP'

Hugo Castejón y Adara Molinero protagonizaron uno de los enfrentamientos más duros de la séptima edición de ‘GH VIP’. Hasta entonces, eran amigos y el mejor apoyo del uno del otro, pero parece que su relación no atraviesa su mejor momento y que su amistad podría estar rota. En ‘Unplugged’ queremos recordarte que el suyo no es el primer caso y que, antes que la de ellos, hubo otras amistades de famosos que se deterioraron en la casa de Gudalix de la Sierra.

Chayo Mohedano y Adans Peres

La hija de Rosa Benito y el ex de Estefanía de Mónaco fueron muy amigos durante las primeras semanas de convivencia en ‘GH VIP 2’ en 2005, pero la cosa se torció el día que Jacqueline Aguilera, novia de Adans Peres, salió expulsada del reality. Al escucharse la decisión de la audiencia, Chayo, que no tenía muy buena relación con la pareja de su amigo, no pudo contener su alegría, algo que al acróbata no le sentó nada bien y que le empujó a terminar con su amistad.