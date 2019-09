Antonio David y Encarni Manfredi se declararon la guerra en Telecinco hace 16 años

Antonio David Flores dejó claro desde el principio que no le parecía buena idea que la progenitora de Patricia Ledesma entrara en el concurso, ya que él era de la opinión de que “siempre las madres han hecho famosas a las hijas” y no al revés. Aquella noche, el ahora concursante de ‘GH VIP 7’ criticó el exceso de protagonismo de Encarni: “Te has paseado por todos los programas y te lo has llevado calentito”, dijo muy directo.