Las cuentas pendientes que Yurena y Antonio Tejado tendrán que resolver en 'GH DÚO'

Aún no sabemos quién será la pareja de Yurena en ‘GH DÚO’ , pero en ‘Unplugged’ hemos descubierto que la diva de electropop tiene cuentas pendientes con uno de sus compañeros… ¡Te recordamos su tormentosa relación con Antonio Tejado en ‘Supervivientes 2016’!

Antonio nominó a Yurena

Pocos días después de empezar la aventura en Honduras, Antonio Tejado decidió calzarle una nominación a su compañera porque veía que no tenía ganas de continuar en el concurso.

Yurena nominó a Antonio

En las primeras nominaciones del concurso, Yurena tenía el poder de nominar directamente a uno de sus compañeros y no se lo pensó dos veces. Decidió sentar en el banquillo a Antonio Tejado porque no tenía “ningún tipo de feeling” con él y no habían cruzado “más de cuatro palabras seguidas”.