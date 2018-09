El tonteo de David DeMaría y Chenoa en 'MQB': La actuación que confirmó su romance

David DeMaría vuelve a la casa de Telecinco como invitado especial de 'Volverte a ver' donde hace 8 años nos dejó ver sobre el escenario de 'MQB' un dueto con más feeling de lo normal. El cantante gaditano dejó 'los problemas literalmente a un lado' y se declaró a su compañera Chenoa antes, durante y tras la actuación. Las miradas y sonrisas cómplices no pasaron desapercibidas para el público que pidió al acabar la canción el beso de la parejita como colofón final.

Como si fueran actores durante escasos tres minutos, David DeMaría y Chenoa se declararon amor cantando en el escenario de 'MQB' hace ahora 8 años . El programa de actuaciones de baile paró por un instante su ritmo de portés y piruetas imposibles para dejar que la música fuera la protagonista y, en concreto, el romance que era ya un secreto a voces entre los dos cantantes. Y lo que pasó sobre el escenario no dejó lugar a dudas.

Pilar Rubio , presentadora del programa, fue a su encuentro y trató por todos los medios de hablar solo de la actuación, pero los propios protagonistas se deshacían en elogios el uno del otro, además de calmar al público enloquecido que pedía el beso . Ante esta escena los dos cantantes se miraban entre risas nerviosas como si fueran unos adolescentes y casi se podía intuir que estaban deseando que se produjese el feliz momento, aunque no nos hizo falta el beso para confirmar su romance.

David y Chenoa estaban de plena gira y ella tenía que irse veinte días a México y fue cuando el gaditano aprovechó esa información para confesar que "la echaría de menos" . La tensión sexual saltó por los aires y hasta tuvo que intervenir la propia Pilar Rubio para garantizar a Chenoa que en su ausencia se encargaría ella personalmente de que le guardarsen bien la espera. No queríamos volver a vivir otro momento 'chandalero' de la estrella .

Lo último que sumó valor a aquella histórica actuación fueron las palabras de Chenoa a la pregunta de si era más fácil interpretar o no habiendo pasión: "la gente no es tonta y percibe otras cosas". Y a través de esa afirmación ya no hubo nada más que hablar. Su respuesta categórica fue la mejor declaración del famoso romance que vivía con David DeMaría.