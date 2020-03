Elisa de Panicis abandonó el trono de 'MyH' por problemas familiares hace cuatro años

A Elisa de Panicis se le complicó el trono en ‘MyH’ en el año 2016 y, después de tres meses de reinado, tuvo que precipitar su final porque no estaba atravesando su mejor momento personal. No fue una mañana fácil para ella, pero eso no impidió que se marchara de la mano del hombre que había conseguido hacerse un hueco en su corazón.