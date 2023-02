Por qué rompieron su relación Tammy y Juan, concursantes de la primera edición de 'La casa de tu vida'

Tammy y Juan pusieron el toque gótico a la primera edición de ‘La casa de tu vida’ y se convirtieron en dos rostros de lo más mediáticos. No duraron mucho en el concurso, pero generaron bastantes tramas durante el tiempo que estuvieron.

Uno de los más sonados fue el que dieron el día que comunicaron que habían decidido poner punto final a su relación. Fue Tammy la que se sentó en el plató de ‘A tu lado’ en el año 2007 y contó que ya no estaba con su pareja. ¡Lo recordamos!

“Ya hace mucho tiempo que no sigo con Juan”, declaró la concursante de ‘La casa de tu vida’ en el año 2007. Ya no estaban juntos y ella había rehecho su vida con un joven de 19 años, sin embargo, seguía manteniendo muy buena relación con su ex.